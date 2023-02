“Él tiene una obsesión conmigo”: las polémicas declaraciones del periodista español que fue insultado por Piqué

Con el fin de aclarar esta situación, y hablar más sobre sus constantes problemas con Piqué, el paparazzi español habló con el programa Intrusos y dio nuevos detalles sobre el polémico insulto que recibió en redes sociales.

“El tiene una obsesión conmigo, siempre me mira las historias de Instagram”, indicó por medio de una videollamada desde España. Deja las drogas. La cocaína es muy jodida. — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 27, 2023 Asimismo, profundizó en el insulto que recibió por parte de Gerard Piqué y la repercusión que tuvo en su vida al tocar un oscuro tema de su pasado como las adicciones.

“Creo que se ha excedido, es un tema complicado. Cuando murió mi papá tuve un bache, salí mucho y la pasé mal. Es una enfermedad, cuando no te das cuenta estás metido en un charco importante”, relató el periodista.

“Salí con ayuda de mi familia y es una etapa que recuerdo con tristeza porque mi madre sufrió mucho. No me esperaba este ataque, demuestra cómo es Gerard… Él es un ejemplo para muchos niños y no debería tomarse este tema tan a la ligera”, concluyó.

Para finalizar, Jordi Martin confesó que esta no es la primera ocasión en la que Piqué lo ataca por sus problemas de adicción, ya que durante un partido de béisbol de Milan y Sasha, sus hijos con Shakira, el ex futbolista lo insultó delante de todos.

“Me empezó a gritar desde las gradas ‘drogadicto, cocainómano’, todos los papás mirándome y su hijo jugando en el campo. Él habla en presente y es un tema que es pasado. Yo hace cuatro años que no consumo cocaína. No lo voy a atacar, es una decepción lo que hizo y que decida un juez”, expresó.