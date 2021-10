El juego del calamar: qué errores de traducción se han encontrado y afectan la historia

En este punto comentan sobre la posedición (una traducción automática poseditada) e insta a las grandes plataformas audiovisuales a que destierren estas prácticas y dejen de perjudicar a un sector ya demasiado precarizado.

“Como traductores, no entendemos cómo se puede dejar no solo esta, sino cualquier obra, en manos de un algoritmo de traducción que produce resultados deficientes que, posteriormente, tiene que corregir un profesional por una tarifa irrisoria”, aclaran.

Esto significa que cuando se tiene el guion en inglés, este pasa por herramientas de traducción como Google Translate y luego alguien hace los ajustes correspondientes.

Herminia Páez Prado, una reconocida traductora con 123 obras registradas en las que se encuentran la serie Chernobyl y 13 Reasons Why, entre otras, hizo un hilo en Twitter en donde explica cómo funciona la traducción de las series, películas y documentales y despertó el interés del público, así de cómo esta práctica de posedición está afectando cada vez más al sector y la calidad de los productos.

He visto una queja muy lógica, así que voy a explicar qué es la posedición para gente que no traduce (o no traduce series y pelis) y no sabe de qué nos quejamos sobre los subtítulos de "El juego del 🐙" y, en general, el estado de esta especialización. Dentro hilo: (1/12) pic.twitter.com/WEsxPBqPMx

Uno de los videos que se han hecho virales en inglés es el de Youngmi Mayer @ymmayer, quien en sus redes sociales ha puesto en evidencia a la participante 212 a quien en la traducción dice “no es un un genio pero que ha sabido arreglárselas’, pero lo que dice es ‘’soy muy lista, solo que nunca he tenido oportunidad para estudiar’’, lo cual la usuaria asegura da otro sentido al personaje.

ok i made this really fast so it’s not very good but these are the small examples i could find in ten mins pic.twitter.com/5kIsrlWDjq

