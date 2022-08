El día en que Shakira supuestamente se burló de Jennifer López en televisión

A casi tres años de esta icónica presentación, Shakira y Jennifer López nuevamente dieron de qué hablar luego que saliera a la luz una entrevista realizada previa al máximo evento de la NFL, en la que la cantante colombiana se habría burlado de la actual esposa de Ben Affleck.

Durante esta charla, Jennifer López comenzó a hablar en español y tuvo algunos problemas en su pronunciación, situación que le causó risa a Shakira e hizo que perdiera la concentración.

“Cuando ellos oyero que… la primera llamada que hice fue a mi mamá y a mi papá porque ellos son súper fanáticos de los Jets, de los New York Jets,” fueron las palabras de JLo, tratando de acomodar sus ideas en español.

“Sí. Cada domingo nosotros estábamos desde chiquita, yo me acuerdaba (sic) del so, so, para ellos esto es el Super Bowl”, continuó relatando.

Las palabras en español de Jennifer López causaron gracia a Shakira, quien se habría burlado de la pronunciación de la artista nacida en EE.UU. al hacer muecas frente a las cámaras y soltar algunas pequeñas carcajadas.

El supuesto inconveniente entre Shakira y Jennifer López volvió a salir a la luz tan solo un par de semanas después de que la actual esposa de Ben Affleck, durante el documental Halftime, criticara la participación de la cantante colombiana en el show del medio tiempo del Super Bowl.

Por medio de esta producción, JLo reveló que no estuvo de acuerdo con la decisión de poner a ambas artistas en el escenario y que hubiese preferido estar sola durante esta presentación en vivo.