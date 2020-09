El cantante guatemalteco Carlos Peña está nominado en los Latin Grammy 2020

View this post on Instagram

Como quisiera que entraran a mi corazón y que vieran el cúmulo de emociones qué hay en él. Son tantos años de trabajo, un largo recorrido donde he vivido alegrías, frustraciones, triunfos y derrotas; en donde mi bandera siempre ha sido luchar, luchar sin desmayar. Hemos confiado plenamente en nuestra propuesta musical, siempre queriendo proponer un sonido diferente sin importar las modas y los números. Toda la vida he creído que el trabajo fuerte y consciente es lo que da resultados. Y es por eso que hoy, le agradezco mucho a Dios la oportunidad de vivir esta emoción tan grande, y más con alguien con quién he trabajado cada arreglo, nota por nota, de todo el gran proyecto de mi Big Band. Estamos nominados al Latin Grammy en la categoría “Mejor Arreglo“ no lo puedo creer de verdad…🤯 @arigar144 te amo, vivir esto contigo lo hace aún más especial, nos falta mucho por mostrar. Mi corazón explota de emoción con tan solo imaginar que ese Grammy puede ser nuestro. #latingrammy #latingrammys @latingrammys Managers de mi vida, gracias por nunca dejar de confiar en mi, ustedes son un motor muy importante en mi vida. @guillermorosas001 @richardbulltoro los amo mucho.