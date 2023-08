Eduin Caz anuncia que se retira de Grupo Firme: “No es el fin, solo me estoy despidiendo y me voy a recuperar mi vida”

El cantante de música regional mexicana, Eduin Caz, celebró sus 30 años durante la reciente gira del Grupo Firme y sorprendió a sus admiradores tras anunciar su retiro de los escenarios a través de una publicación en su perfil de Instagram.

“Qué maravilla llegar a los 30 años con un público espectacular y en otro país Costa Rica”, fue el texto con el que comenzó la publicación el pasado domingo 30 de julio en su perfil de Instagram.

El artista también compartió imágenes de la celebración de su cumpleaños en el que fue agasajado por los integrantes del grupo y algunos de sus amigos.

Pese a la celebración y la exitosa gira, Eduin Caz compartió un emotivo mensaje en el que reveló sus planes inmediatos.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira, yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”, indicó el cantante.

“Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”, agregó el líder del Grupo Firme.

Caz sorprendió a sus admiradores debido al inesperado mensaje en el que reveló que se retiraba de los escenarios. Sin embargo, algunos usuarios reaccionaron a la publicación y agradecieron que abandonara la agrupación.

“No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista, solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida. Gracias familia”, finalizó el cantante.

“Ya era hora”, “No siempre pertenecemos a donde creímos, nuestro hogar somos nosotros”, “Lograste mucho como artista, pero tu familia no tiene comparación con la fama, haz lo que tengas que hacer sin dar explicaciones, tu público te respalda”, fueron algunos de los comentarios que usuarios dejaron en la publicación del cantante.