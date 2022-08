Dua Lipa: el momento en el que tres personas resultaron heridas por fuegos artificiales no autorizados durante uno de sus conciertos

Tras este incidente, la policía canadiense aseguró que se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para hallar el culpable, quien al activar fuegos artificiales dentro de la arena pudo haber causado una tragedia al herir a decenas de personas.

Por su parte, Dua Lipa, quien actualmente se encuentra presentándose alrededor del mundo como parte de su gira Future Nostalgia Tour, expresó su preocupación por sus fanáticos heridos y pidió una disculpa a todas las personas presentes por lo sucedido.

Fireworks were apparently smuggled into @DuaLipa's #FutureNostalgiaTour show in Toronto last night and was set off at the roof and the audience. Luckily, no injuries were reported. pic.twitter.com/3qkB9Ea6E7

— Dua Lipa Today (@LipaToday) July 28, 2022