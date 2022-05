Drew Barrymore se disculpa luego de sus comentarios acerca del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard

La actriz Drew Barrymore se disculpó en sus redes sociales luego de que hubiera “tomado a la ligera y quitarle la importancia que se merece” el juicio por difamación que se está llevando a cabo entre Johnny Depp y Amber Heard, según sus seguidores.

Barrymore había hecho mención al juicio que está siendo uno de los más relevantes en el mundo de la farándula en su programa de entrevistas llamado The Drew Barrymore Show, donde argumentaba que el juicio como un “baño de locura”.

“Es como una capa de locura, es una capa de siete capas de locura. Sé que se trata de la vida real de dos personas y sé lo que es que tu vida se haga pública“, dijo Barrymore.

“Entiendo todos los sentimientos, pero realmente están ofreciendo esta información que nadie tenía que saber. Es una locura“, dijo.

Esto ocasionó varios comentarios en redes sociales, algunos que se encontraban de acuerdo con los comentarios de Barrymore, así como otro grupo que criticó sus palabras, acusándola de ser “insensible”.

Ante estos señalamientos, la actriz publicó un video a sus redes sociales en donde ofrecía disculpas por sus comentarios, asegurando que se trata de un momento de “enseñanza”.

“Me he dado cuenta de que he ofendido a la gente por haber hecho caso omiso de Johnny Depp y Amber Heard, y por eso quiero disculparme profundamente y agradecer a todos los que han hablado, porque esto puede ser un momento de enseñanza para mí y para la forma en que avanzo y me conduzco”, afirmó la actriz.

“Puedo ser una persona más reflexiva y mejor de cara al futuro porque todo lo que quiero hacer es ser una buena persona y aprecio mucho la profundidad de esto y creceré y cambiaré a partir de ello…”.

La disculpa de la actriz nuevamente generó la polémica en redes, sobre todo de sus seguidores que afirman que no debía pedir disculpas y que no debía “ceder ante la presión” de las personas que la criticaron”.

El juicio entre Depp y Heard comenzó el 11 de abril y ha generado varias reacciones con respecto a las pruebas presentadas y los argumentos que cada actor toma para ganar el caso.

Depp acusa de difamación a Amber Heard luego de que ella publicara un artículo en The Wahington Post en 2018 donde afirmaba haber sufrido de violencia doméstica. Y aunque no mencionara a Depp en el escrito, provocó el enojo del actor, quien pide US$50 millones.