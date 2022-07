Cuáles son las razones por las que Gerard Piqué se habría negado a que sus hijos abandonen España junto a Shakira

Sin embargo, Gerard Piqué no estaría de acuerdo con esta decisión y habría negado la posibilidad de que la cantante colombiana salga de España con sus dos hijos, Milan y Sasha.

La negativa de Piqué para que sus hijos puedan salir del país, la cual hizo que Shakira no pudiera abandonar España para irse de vacaciones con ambos, llegó a tal punto que se espera el inicio de una complicada batalla legal por la custodia de los dos menores.

Shakira, de acuerdo con el portal Informalia, estaría dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias en su afán por mudarse a Miami junto a sus hijos y podría publicar un reportaje que afectaría a la imagen del defensor central del FC Barcelona.

“Ella (Shakira) no va a parar hasta que consiga mudarse a Miami y llevarse a los niños. Ese es su principal objetivo. Pero no puede sin el consentimiento de Piqué, y él no se lo da. Ni por unos días de vacaciones”, reveló una fuente consultada por este medio de comunicación.

Asimismo, se cree que la inminente publicación de este informe podría permitir una negociación entre Shakira y Piqué, la cual haría que el futbolista español ceda a las peticiones de su ex pareja con el fin de mantener intacta su imagen pública.

Ni siquiera temporalmente. Sabe que luego podría tener problemas para traerlos de regreso si ella se niega. Y quiere evitar eso por todos los medios”, concluyó la fuente.