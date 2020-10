Conoce la razón por la que Dua Lipa es la protagonista de un nuevo reto viral en TikTok

Dua Lipa, una de las celebridades más guapas y queridas en las redes sociales, recientemente se ha convertido en la protagonista de un nuevo reto en Tiktok.

La razón por la que Dua Lipa se ha convertido en la protagonista de este reto es porque deseaba conseguir que sus fans pudieran participar con ella en el videoclip Levitating Featuring DaBaby en su nueva versión, con la colaboración del rapero estadounidense DaBaby, ya que el primero, con Madonna y Missy Elliott, se lanzó en agosto como parte de su álbum de remezclas Club Future Nostalgia producido por Blessed Madonna.

Otros de los objetivos de este reto se basó en la búsqueda del equipo técnico y artístico del videoclip. Por lo que Dua Lipa lanzó la convocatoria, el reto consistió en el área de maquillaje, de animación y de danza.

En maquillaje consistió en demostrar un estilo creativo y diferente. La animación se basó en demostrar las habilidades para darle vida y convertir un escenario en levitante, y en el área de danza era demostrar movimientos excepcionales.

Muchos se unieron a este reto y el resultado fue impresionante. Contó con la participación de más de 150 mil videos los cuales acumularon más 300 millones de vistas, un fenómeno que demostró el alcance que puede tener una celebridad con este tipo de movimientos sociales.

Obvi HAD to bring this dance back for #DuaVideo ✨💯 dc: ME! @dualipaofficial #levitating

Fueron dieciséis creadores de TikTok de todo el mundo los que tuvieron la oportunidad de acompañar a la artista en este videoclip dirigido por Warren Fu.

Puedes presenciar el resultado final de el videoclip Levitating Featuring DaBaby, pieza en la que participaron los admiradores de Dua Lipa en una producción inspirada en un ambiente que recuerda la década de 1980.

Además, Dua Lipa destacó en su cuenta oficial de Twitter: “Este video no sería un video sin estos ÁNGELES maravillosos, hermosos, divertidos, talentosos y trabajadores”, que sin lugar a dudas pasaron un cálido y divertido momento con la cantante.

everybody looking for a dancefloor to run on 👏🏼👏🏼 – this video wouldn’t be a video without these wonderful, beautiful, fun, talented, hardworking ANGELS!!!!! – shot by Lauren Leekley 💗 https://t.co/bkdwK75YZa pic.twitter.com/Cc0OUIJwYK

— DUA LIPA (@DUALIPA) October 5, 2020