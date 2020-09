Cobra Kai: Ralph Macchio, Daniel LaRusso, revela detalles de la serie en el detrás de cámaras

Con el estreno de las primeras dos temporadas de Cobra Kai en Netflix, la plataforma streaming celebra el éxito a casi dos semanas de haber liberado los capítulos.

La serie se lanzó de forma original en YouTube Premium. La primera y segunda temporada vieron la luz en 2018 y 2019, respectivamente. Sin embargo, a finales de 2019, Netflix adquirió los derechos de la producción y distribución y fue de esa manera que el 28 de agosto pasado se habilitaron las dos primeras entregas del spin-off de Karate Kid en la plataforma streaming. Además, anunciaron que en 2021 producirán la tercera temporada.

Las confesiones de Ralph Macchio

Debido al éxito de Cobra Kai, Netflix publicó un video en su canal oficial de YouTube en el que aparece el actor Ralph Macchio y reveló varios detalles de la serie, incluyendo cuales fueron sus escenas favoritas.

Ralph Macchio interpretó a Daniel LaRusso en las películas originales de la saga, así como en esta nueva serie y en el clip compartió varias anécdotas. “Se sentía un ambiente de emoción y nostalgia”, comentó Macchio, al recordar los personajes que fallecieron y que ya no pudieron participar en esta nueva producción.

“Me puse menos sentimental y más profundo y dije: Ok, soy el adulto aquí, no soy ese joven y guapo Tanner. Esos días quedaron en el pasado”, agregó.

Sus escenas favoritas

Macchio dio detalles de la serie, especialmente de un momento particular y “gracioso” que vivió mientras se grabó una escena del noveno episodio, de la primera temporada.

“Hubo una escena en la que Johnny Lawrence y Daniel LaRusso se quedaron solos. Un punto en el que parece que ambos se están haciendo amigos. En ese momento Johnny me empujó y me fui hacia atrás contra una mesa en donde tenía todos los trofeos. Le pedí a Billy (William Zabka) que me diera un empujón suave y que me encargaría del golpe, pero al momento de grabar hubo mucha adrenalina. Él me empujó y yo fui contra la mesa. Tuvimos que grabar la escena tantas veces que al día siguiente tenía un enorme moretón en mis muslos”, agregó el actor.