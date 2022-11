Clara Chía Martí: las razones por las que los trabajadores de la empresa de Piqué están cansados de la actitud de la joven

El ahora ex futbolista del FC Barcelona le habría sido infiel a Shakira con la joven de 23 años, engaño que posteriormente desencadenó en su mediática ruptura.

Luego de hacer pública su relación a través de sus constantes apariciones en público, medios españoles se dieron la labor de indagar sobre la vida de Clara Chía Martí y revelaron que la nueva novia de Piqué trabaja en Kosmos, empresa del ex jugador de 35 años.

Sin embargo, a más de cinco meses de su primera aparición en público, salieron a la luz nuevos detalles sobre Clara Chía Martí y la supuesta mala actitud que ha mostrado en su trabajo desde que se hizo oficial su relación con Piqué.

Todo parece indicar que la nueva pareja del ex futbolista español “tiene a todos hartos” en Kosmos debido a su reciente cambio de actitud y contar con ciertos privilegios que antes no tenía.

Nada mejor que trabajar con tu pareja y aportar ideas juntos 😍💑 (Foto de hace un tiempo en Kosmos) 👩‍💼👨‍💼💖 Clara Chia Marti & Gerard Piqué ❤ pic.twitter.com/MiTy3ti2kF — Clara Chia & Gerard Piqué💖 (@ClaraYGerard) November 2, 2022

A raíz de su noviazgo con Gerard Piqué, y el constante asedio de la prensa internacional tras esta noticia, Clara Chía Martí comenzó a trabajar desde casa para no ser acosada por los paparazzis.

Esta situación habría causado molestia entre sus compañeros en Kosmos, ya que consideran que es un privilegio sin fundamentos que tiene solamente debido a que es pareja de Piqué.

No obstante, la mayoría de trabajadores de la empresa de Piqué no han querido hacer público su descontento ante la nueva actitud de Clara Chía Martí por miedo a que el ex jugador del FC Barcelona tome represalias contra ellos.

El descontento de la mayoría de trabajadores de Kosmos con Clara Chía Martí ha llegado a tal punto que muchos habrían expresado que extrañan la relación que Piqué tenía con Shakira, ya que la cantante colombiana nunca se involucró en esta empresa.