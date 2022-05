Christian Nodal arremete contra la madre de Belinda y le envía un fuerte mensaje por redes sociales

La separación entre Belinda y Christian Nodal sigue causando polémica y generando un sinfín de comentarios a más de tres meses desde su anuncio.

Ante las constantes críticas por parte de la familia de su ex prometida, Christian Nodal rompió su silencio e hizo frente a esta situación al lanzar un fuerte mensaje por medio de su cuenta de Twitter.

El intérprete de Adiós Amor compartió una conversación que tuvo con Belinda y acompañando a la imagen escribió una fuerte crítica hacia la madre de la cantante, a quien acusó de utilizar a su hija para obtener ingresos económicos.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”, indicó el cantante de música regional mexicana.

Cuando me canse de dar se acabo todo.

La fotografía que publicó Nodal, la cual es una captura de pantalla de una antigua conversación por WhatsApp con Belinda, evidenció que su entonces pareja le pidió dinero para arreglarse los dientes.

Asimismo, en la conversación se lee que Belinda le dice algo con respecto a apoyar a sus papás, situación que generó el rumor de que el intérprete mexicano también les daba dinero a ambos.

En la parte final de la conversación entre ambos se reveló el descontento de Belinda en su relación, ya que la cantante de Bella Traición aseguró que Nodal “le destruyó” la vida.

Esta polémica conversación filtrada por Christian Nodal dio a entender que el dinero podría haber sido uno de los motivos por los que su relación con Belinda llegó a su fin, a pesar de que en el pasado el cantante negó estos rumores.