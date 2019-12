Chayanne en Guatemala: el artista puertorriqueño cautivó con sus canciones en el Estadio del Ejército

“Este es un país que siempre me ha brindado cariño y amor. Esta noche es especial para mí porque finalizó una gira que me llenó el corazón y concluirla en Guatemala no es casualidad”, dijo Chayanne, e interpretó sus éxitos durante un espectáculo de 120 minutos.

El show se llevó a cabo en El Estadio del Ejército, reciento que fue abarrotado por los admiradores de Chayanne, quienes bailaron con los ritmos del artista puertorriqueño.