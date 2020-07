¿Censurada por mentirosa? El video que metió en aprietos a Madonna por difundir información falsa sobre el coronavirus

En la publicación, según capturas de pantalla tomadas a tiempo, la cantante aseguraba que existía una vacuna efectiva desde hace meses, algo que para ella algunas personas “no quieren” escuchar, “especialmente la gente en el poder”.

El video era obra de Stella Immanuel, una pediatra conocida por apoyar varias teorías de la conspiración además de defender el no uso de mascarillas.

Antes, el hijo de Donald Trump, Donald Trump Jr., tuvo su cuenta restringida en Twitter durante 12 horas por difundir el mismo video, que no corroboraba científicamente ninguna de las afirmaciones que daba como la defensa del uso de hidroxicloroquina, un tratamiento desaconsejado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos.

El propio presidente estadounidense habló el martes 28 de julio de los contenidos difundidos por Immanuel y su agrupación durante una rueda de prensa que suspendió al ser interrogado por los periodistas sobre el historial de afirmaciones de la activista.

En concreto, Trump alabó primero las palabras de Immanuel, pero después de que un periodista le consultara sobre sus afirmaciones, que niegan el uso de mascarillas e indican que se utiliza ADN de alienigenas para los medicamentos, él mismo dijo “que quizás era un dicho”.

Madonna posted the video of Dr. Stella Immanuel, the physician who falsely stated that hydroxychloroquine is a cure for Covid-19 and that masks don’t help to reduce transmission

In her caption, Madonna says the so-called “Demon Sperm” Doctor is her hero

IG has flagged the post pic.twitter.com/RISg6lMg5X

— Yashar Ali 🐘 (@yashar) July 29, 2020