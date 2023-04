Belinda revela conversación con Babo de Cartel de Santa y sorprende a sus admiradores

Belinda continúa acaparando la atención mediática debido a sus múltiples presentaciones y publicaciones en redes sociales.

La artista recientemente concedió una entrevista a un medio español y participó en una dinámica en la que sorprendió a sus fanáticos.

Después del nuevo auge por la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, serie de Netflix en la que participa Belinda, la artista ha sido tendencia en redes sociales. Sin embargo, el tema que ha generado controversia está vinculado con Babo, vocalista de Cartel de Santa.

Durante una entrevista reciente con Glamour España, Belinda participó en una dinámica que consistió en mostrar “secretos” guardados en su cuenta de Instagram.

La artista mostró algunas fotografías y contó anécdotas de ellas. Sin embargo, lo que sorprendió a sus admiradores fue el momento en que mostró una conversación con Babo.

“Estoy encontrando una conversación con Babo y espero que no me mate. Es un rapero mexicano muy cool, tienen que escuchar su música porque a mí me encanta… siempre me está mandando sus ideas él es muy creativo, está trabajando en el estudio toda la noche y me mandó esta canción”, dijo Belinda al reproducir el audio durante la entrevista.

Belinda aclaró que sus conversaciones han sido por los vínculos con la música. “Conversaciones de estudio, de música, de creativos, de loquitos. Pero Babo, espero no te enfades por haber mostrado la canción”, agregó Belinda.

Tras la revelación de la artista, rápidamente surgieron rumores en las redes sociales debido a que, en ocasiones anteriores, Babo ha dejado diversos mensajes en las publicaciones de Belinda y ella se ha confesado fan de su grupo.