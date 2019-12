Muere el actor de “Friends” Ron Leibman

La causa de la muerte fue una neumonía, según confirmó este sábado su representante.

Aunque es más conocido por aquel papel en la sitcom estadounidense, Leibman tuvo una brillante carrera en el mundo de la actuación que se prolongó seis décadas.

“Ron era un actor increíble con una distinguida carrera en cine, teatro y televisión. Nuestros pensamientos están con su esposa, Jessica (Walter) y su familia”, dijo su representante en un comunicado.

Nacido en Nueva York, Estados Unidos, en 1937, Leibman ganó un Emmy en 1979 por la serie “Kaz”, que él mismo creó, y un premio Tony (los galardones que celebran logros en el teatro estadounidense) por la obra del dramaturgo neoyorkino Tony Kusher, Angels in America (“Ángeles en América”).

Apareció en numerosos largometrajes, entre ellos “Norma Rae” y Slaughterhouse-Five(“Matadero cinco”).

Pero su papel como el doctor Leonard Green en “Friends” es por el que más le recuerdan muchos.

En las redes sociales, sus fans le dejaron mensajes rindiéndole tributo.

“En muchos de los mejores recuerdos de mi carrera veo a Ron Leibman. Gracias, Ron. Por ser mi campeón. Descansa, amigo mío“, dijo Sally Fiel, quien ganó un Oscar en “Norma Rae”.

