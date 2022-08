La actriz Anne Heche no sobrevivirá, informó su familia

La familia de la actriz estadounidense Anne Heche informó que no se espera que sobreviva al accidente que sufrió el 5 de agosto cuando su coche se estrelló contra una casa en Los Ángeles y quedó envuelto en llamas.

La actriz permanece en coma y sufre “una grave lesión cerebral anóxica”, que ocurre cuando el cerebro se ve privado de oxígeno.

“Queremos agradecer a todos sus amables deseos y oraciones por la recuperación de Anne y dar las gracias a los dedicados médicos y a las maravillosas enfermeras”, añadieron los familiares.

Heche, de 53 años, es madre de dos hijos y actuó en películas como Donnie Brasco, Convención en Cedar Rapids, Volcano, Seis días y siete noches, y la nueva versión del clásico Psicosis de 1998.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza en el mundo del espectáculo cuando fue nominada como actriz joven en una serie dramática en los premios Emmy por su actuación en el programa Another World (Otro mundo), a inicios de los años 90. Sus otros trabajos en televisión incluyen apariciones en Ally McBeal, Chicago P.D. y el programa en donde las celebridades compiten en la pista de baile: Dancing with the Stars.

Relaciones y confesiones

A finales de la década de 1990, la actriz también fue conocida por su historia de amor con la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, en una época en que las relaciones homosexuales no eran tan difundidas en Hollywood.

Por eso la pareja recibió mucha atención de la prensa cuando fueron juntas al estreno de la película Volcano en 1997. Un año después la actriz apareció en un episodio de Ellen, la comedia de su pareja.

La actriz confesó luego que haber hecho público su amor por otra mujer le costó trabajos en la industria del espectáculo en aquellos años.

Getty Images Anne Heche tuvo una relación con Ellen DeGeneres a fines de la última década del siglo pasado.

“No fue una relación amorosa a largo plazo, (pero) fue un momento de mi vida en el que se me concedió la gloria de poder defender aquello en lo que creo y he creído desde niña”, dijo en una entrevista.

En el comunicado de la familia, tras el accidente, se destaca que Heche “luchó especialmente por la aceptación de uno mismo, ames a quien ames. Será recordada por su valiente honestidad y echada de menos por su luz”.

El accidente

La actriz está internada en el Centro de Quemados Grossman del hospital de West Hills y se encuentra con respiración asistida para determinar si sus órganos son viables para la donación, explicó su familia en su comunicado.

Según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles, el automóvil de la actriz “estalló en un fuerte incendio” después de que se introdujera más de 9 metros en el interior de la casa, que quedó “inhabitable”.

El único habitante del inmueble resultó ileso.

La policía dijo el viernes que los análisis de sangre preliminares habían revelado la presencia de drogas en su sistema, pero que se necesitaban pruebas adicionales para descartar cualquier sustancia administrada en el hospital.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó a la agencia de noticias PA que el incidente estaba siendo investigado como un delito de colisión de tráfico por conducción bajo influencia.