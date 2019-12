Así sorprende Lego a Tesla con su ‘troleo’ del Cybertruck cuyas ventanas se rompieron durante su presentación

Esta versión consiste en una emblemática pieza de plástico 2×4, con cuatro ruedas añadidas.

El no contar con ventanas ha sido aprovechado por internautas que sugieren cómo estas podrían quedar luego de un ensayo de choque.

Esto lo afirman, luego de que durante le reciente presentación del cybertruck” de Tesla, las ventanas se rompieron cuando un colaborador le lanzó una masa de hierro.

RT.com destacó que Lego compartió la imagen de su auto de juguete en las redes sociales y afirmó que esta versión “sí resiste los golpes”.

El confundador de la compañía estadounidense de vehículos eléctricos, Elon Musk, presentó el 21 de noviembre el vehículo de líneas angulosas y totalmente eléctrico en su centro de diseño en Hawthorne, California.

Durante el espectáculo Musk pidió a un colaborador que lanzara una masa de acero contra los cristales del auto para probar su resistencia pero la ventana se agrietó. Un segundo intento en la segunda ventana acabó igual.

“La evolución del camión está aquí. Garantizado a prueba de golpes”, escribió Lego en Twitter al referirse a su diseño de plástico.

“Seguramente esa declaración es evidencia de que está garantizada a prueba de roturas”, escribió un internauta.

“Siempre me sorprende el detalle y el realismo que puedes obtener con los ladrillos de Lego. ¡Tengo el mío hoy!”, escribió otra personas en Twitter.

“Parece que el próximo paso en la innovación será doloroso”, escribió otro internauta.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 pic.twitter.com/RocTEkzzwI

— LEGO (@LEGO_Group) November 27, 2019