Así será el reencuentro de N’Sync luego de 20 años de haberse separado

Según dio a conocer una fuente anónima al medio de comunicación estadounidense Entertainment Tonight, el grupo de música pop Nsync volverá a hacerse escuchar luego 21 años de haber anunciado su separación.

De acuerdo con los datos que fueron compartidos en Entertainment Tonight, la banda estadounidense formada por los cantantes Justin Timberlake, Chris Kirpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez, estaría regresando a finales de año con una canción que podría figurar en la banda sonora de la tercera película de la saga Trolls, producida por los estudios Dreamworks.

La historia de este tercer capítulo lleva por nombre Trolls Band Together y contará nuevamente con la participación de Justin Timberlake en la voz del personaje Branch. El filme será estrenado en cines el próximo 17 de noviembre.

Según se ha dado a conocer, en la película también se podría aludir a la reunión de una boy-band (banda musical de chicos) como ocurriría con N’Sync.

Se podría inferir este acontecimiento, ya que en una de las escenas del tráiler de la nueva película se escucha cuando el personaje de Floyd le dice a Branch -interpretado por Timberlake-: “Pasamos de niños a hombres, y ahora solo nos queda una dirección: las calles secundarias”, aludiendo a la disolución de un grupo en la búsqueda de nuevos caminos personales, como sucedió con N’Sync.

Una de las partes de la versión habla hispana de la película alude al proyecto estadounidense popular de los noventas, así como a otras bandas de hombres que se disolvieron.

En el tráiler también se escucha al personaje de Floyd decir: “Ramón, no estamos N’Sync (sincronizados), a menudo fuimos como un magneto, pero ahora nos hemos quedado como Mercurio”.

Recordada como una de las boy bands más populares en la industria musical de finales de los 90 y principios de los 2000, N’Sync se coló a la historia gracias a sus pegajosas canciones interpretadas por un grupo de jóvenes que terminaron provocando ejércitos de seguidores alrededor del mundo.

Canciones como “I Want You Back” o “Tearin’ Up My Heart”, ambas publicadas por la banda en 1998, dieron cuenta de un fenómeno pop que además posicionó las figuras de sus intérpretes, los estadounidenses Justin Timberlake, Chris Kirpatrick, Joey Fatone, Lance Bass y JC Chasez.

Los jóvenes cantantes se hicieron de un lugar en la industria musical a partir de 1995 y el éxito de su fórmula pegadiza les llevó hasta los escenarios de los premios Grammy, MTV, People’s Choice Awards y Billboard, por mencionar algunos.

No obstante, la historia del grupo concluyó en 2002 cuando sus integrantes decidieron seguir sus propios caminos personales y en la industria de la música.

De estos caminos, quizá fue el de Justin Timberlake uno de los más existosos. De hecho, el cantante participó en la primera película de la saga Trolls luego de haber interpretado la canción oficial de la producción que llevó por nombre “CAN’T STOP THE FEELING!”.

La canción alcanzó un rotundo éxito ya que su vídeo alcanzaó más de 1600 millones de reproducciones en YouTube.

En esa misma oportunidad, el cantante le dio voz al personaje principal de la película animada, quien volvió a figurar en la segunda entrega de la saga, en la película Trolls 2: Gira Mundial.