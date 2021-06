Así recuerdan una pelea a gritos entre Lucía Méndez y Verónica Castro

El periodista Jorge Carbajal en esta entrevista en el programa con Lucía Méndez recordó un episodio en el que ha despertado el tema de la polémica entre ella y Verónica Castro, las dos actrices consagradas por su trayectoria.

Según un artículo de Infobae, se cree que la pelea entre ellas comenzó en la década de los setenta, hace casi 50 años.

En diferentes ocasiones las dos han negado esta situación. Pero, en esta entrevista Carbajal ha recordado un episodio singular.

Era la década de 1980 y las dos trabajaban para la misma televisora mexicana en dos novelas que son recordadas, Lucía estaba en la filmación de El extraño retorno de Diana Salazar y Castro en la recordada Rosa Salvaje.

Carbajal en ese entonces estaba estudiando con Silvia Derbez y hacía prácticas en el lugar. Al salir, el caminaba por los foros.

En la entrevista se describe que él estaba en su paseo rutinario cuando vio un carro dorado descapotable que pertenecía a Lucía y en el mismo lugar salió Verónica que llevaba una camioneta azul. Lucía se fue de retroceso mientras tocaba la bocina y luego se bajó para acercarse a Verónica y gritarle.

“…Yo me quedé ahí parado como buen chismoso viendo qué estaba pasando”, dijo Carbajal. Él también le dijo a la actriz, “te bajaste del coche y entonces gritoneándole, fuiste y le gritabas no sé qué tanto a Verónica. No te voy a decir exactamente qué frases eran, pero Verónica baja el vidrio y te contesta desde el carro, pero Verónica nunca se bajó”.

Lucía dijo que no recordaba este episodio. “Nada más se gritoneaban de un lado a otro, hasta que te regresas, le dijiste más cosas, te subiste al carro…y te fuiste en el carrazo ese”, le recordó el famoso también youtuber.

Ella solo respondió, “la verdad no me acuerdo haber tenido nunca un encuentro así con ella. Si de alguna manera pasó, no sé qué habrá sucedido, un agarrón o algo”.

“Ha de haber sido el único, porque realmente nunca hemos tenido un contacto ella y yo de algo, jamás. Jamás en la vida he llegado y le dicho, nunca he hemos tenido ni siquiera oportunidad de tratarnos”, confirmó Méndez en el programa.

Recientemente en el programa Chisme No Like Méndez dijo que el problema con su colega se originó porque Castro le copia todo lo que hacía. “…Hago algo y ella inmediatamente es lo mismo, tiene lo mismo, no entiendo”, dijo.