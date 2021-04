“¿Besarías de esta manera a tu padre ya bastante madurita?”: Frida Sofía comparte video de Alejandra besando a Enrique Guzmán

Luego de que Frida Sofía, hija de la mexicana Alejandra Guzmán, acusara a su abuelo materno de haber abusado de ella durante su niñez, la polémica entre la familia Guzmán-Pinal continúa. Esta vez, la joven cantante reaccionó a un video en el que su madre y la conductora Verónica Castro reaccionan con risas a los “toqueteos” que Enrique Guzmán perpetró a Castro en televisión.

Por medio de varias historias de Instagram, Frida Sofía expresó el disgusto por las reacciones que ha tenido Alejandra Guzmán hacia las acusaciones de abuso sexual infantil hacia su abuelo. Entre el diverso contenido que compartió se encuentra un video en el que su madre le da un beso en la boca a Enrique Guzmán durante una presentación. “¡Te parece simpático/normal esto? ¿Tu besas o besarías de esta manera a tu madre/padre ya bastante madurita?”, escribió.

Luego, en otra historia retomó un video en el que Alejandra Guzmán y Verónica Castro están en un set de televisión y Castro, al recibir a Guzmán, le comenta que tuvo la oportunidad de entrevistar a su padre. Aunque intentó prevenirlo, recibió una “tocada” de parte de él.

“Estuvimos con tu padre la semana pasada”, le dijo Castro. A lo que Guzmán respondió “tremendo”. Luego, la cantante le preguntó, entre risas, si ya no la había tocado. “Sí, sí me tocó. Le dije vengo con una armadura, toda para acá adelante. A ver si ahora no me va a tocar, pero cuando me abraza me agarra por detrás”, relató la presentadora. Ante esto Alejandra respondió con risas y Castró concluyó diciendo “Ay, tu padre”.

Frida Sofía opinó que lo más perturbador de la situación son las risas de ambas y la “normalización de esta asquerosidad y falta de respeto”. Luego compartió varios mensajes de apoyo de sus seguidores.

Desde que la joven cantante hizo la acusación a su abuelo, el pasado 16 de abril, Alejandra Guzmán ha defendido a su padre y negado el apoyo a su hija diciendo que sufre problemas mentales. Incluso, acusó a Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, de no haber colaborado en la crianza de su hija.

Sin embargo, la semana pasada, la joven salió en defensa de su padre y compartió imágenes de supuestas “pruebas” de las agresiones físicas que habría sufrido Moctezuma a manos de Alejandra Guzmán.