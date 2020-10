Así lucirá la muñeca Barbie que rendirá homenaje a Elton John

Reginald Kenneth Dwight, conocido mundialmente como Elton John por su exitosa carrera musical, cumplirá 45 años de trayectoria y se preparan muchos reconocimientos.

Uno de los que más reacción ha causado es el anunciado por la marca de muñecas de colección Barbie, quien sacará al mercado un ejemplar en su honor.

“Estrella del pop. Ícono. Hombre cohete (en referencia a uno de sus éxitos). Barbie rinde homenaje a la extraordinaria carrera del legendario Elton John, en la celebración de sus 45 años desde su actuación en el Dodger Stadium de Los Ángeles”, se publicó en las redes sociales de la marca de muñecas.

Pop Star. Icon. Rocket Man. 🎤✨ #Barbie pays tribute to the legendary @eltonofficial ’s extraordinary career, in celebration of 45 years since his decade-defining performance at Dodger Stadium in Los Angeles. https://t.co/5Etj0j3Hwi pic.twitter.com/a0BjTce7c9

El compositor británico se alista para regresar a los escenarios con su gira Farwell Yellow Brick Road Tour, debido a la pandemia del coronavirus que paralizó la industria de los conciertos en el mundo.

Barbie is an icon in her own right, so having her pay tribute to my work and personal style is a real honour. I hope that she inspires fans everywhere to fearlessly pursue their own dreams and limitless potential.- E xxhttps://t.co/arwK0eYFM8 pic.twitter.com/lPytuIrggF

— Elton John (@eltonofficial) October 22, 2020