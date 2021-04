Así fue el reencuentro en vida real de Luis Miguel y Michelle Salas en 2008

Netflix estrenó la segunda temporada de Luis Miguel, la serie el domingo 18 de abril. Ese día, la compañía de streaming presentó dos capítulos en los que continuó la historia de “El Sol de México”.

Durante cada semana Netflix continuará con la historia de Luis Miguel y el domingo 25, lanzó el tercer episodio de la segunda temporada en el que mostró el reencuentro de LuisMi y Michelle Salas. Sin embargo, lo que proyectó la compañía de streaming fue diferente a lo que se sucedió en la vida real.

De acuerdo con los reportes internacionales, la serie presenta varias imprecisiones. En el caso del reencuentro, el contexto fue distinto al que la serie proyectó.

¿Cómo pasó en realidad?

Fue en 2005. En ese momento Michelle tenía 16 años y los medios internacionales corroboraron que la hija de Luis Miguel nunca había contado con su apoyo debido a que el cantante no confirmó su paternidad.

Michelle fue contundente y calmó los rumores. “Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo”, declaró en ese momento para la revista Quién en la que protagonizó la portada de una edición.

A pesar de que no fue constante, “El Sol de México” se desvinculó de su hija cuando ella tenía 6 años. “No estuvo en mi vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!”, dijo Salas en el momento en que rompió el silencio sobre su padre.

“Es horrible que la gente se secretee a mis espaldas: ‘Mira, ahí va la hija de Luis Miguel’. Ya saben que soy su hija, no se traumen. Voy a ser una viejita y seguiré siendo la hija viejita de Luis Miguel”, explicó Michelle en 2005 a la revista.

Reportes de esos años señalan que ese momento fue crucial, debido a que “El Sol de México” y Aracely Arámbula estaban esperando un bebé y la frase de Michelle acaparó la atención de la mayoría de los medios de comunicación.

De acuerdo con lo que se proyectó en el tercer episodio de la serie, muestra la historia entre 1996 y 2005 y sucedió el encuentro entre ambos, pero omitieron la parte de Aracely Arámbula debido a que, la realidad sucedió en 2007, año en que Luis Miguel a través de sus trabajadores, comenzó con los trámites para reconocer a Michelle como su hija. Ella estaba por cumplir 18 años y finalmente, el reencuentro entre padre e hija sucedió hasta 2008.

Michelle quedó oficialmente registrada con los apellidos Gallego Salas. Sin embargo, ella siempre ha preferido rendir honor al de su madre Stephanie.

Michelle se mudó a Los Ángeles, EE. UU., a vivir con “El Sol de México”, Aracely y el primer hijo de la pareja.

Otro error que proyectó Netflix en la segunda temporada de la serie está vinculado con la revelación entre Luis Miguel y Michelle. En la historia cuentan que el cantante no vio a su hija hasta que tuvo 6 años. Sin embargo, en la vida real, Stephanie Salas explicó en 2018 a la revista ¡Hola!, que Luis Miguel frecuentó a su hija de los 3 a los 6 años, incluso en este tiempo aún vivía Luisito Rey.

Stephanie dijo en ese momento que cuando Luis Miguel vio a su hija dijo que era divida porque se parecía mucho a él y que ella la llevaba a la casa del cantante. “La llevaba a su casa, donde él, Luis Rey y toda su familia la querían muchísimo. Michelle la pasaba muy bien, la consentían y regresaba contentísima y llena de regalos”, dijo Stephanie a ¡Hola!.

Fueron aproximadamente 11 años los que Luis Miguel se ausentó completamente de la vida de su hija. “Dejé de verlo como a los seis años. Obviamente tengo orgullo. No me importa que me dé regalos, todo lo que he querido material lo he tenido por parte de mi abuela, mi bisabuela, mi tía y mi mamá”, dijo Michelle en aquella entrevista en la portada de Quién.