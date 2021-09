Así celebran las Spice Girls el 25 aniversario de su álbum debut, Spice

Las Spice Girls lanzarán en octubre una edición ampliada de su álbum debut, con demos y temas inéditos, para conmemorar los 25 años de su irrupción en la escena musical global, de la mano de éxitos como el icónico “Wannabe” o “2 become 1”.

Así lo anunció la banda en redes sociales, donde sumaron a la “sorpresa” una colección limitada de vinilos y casetes, ya disponibles en preventa, con carátulas personalizadas para cada una de las integrantes: Scary, Posh, Baby, Ginger y Sporty.

En el verano de 1996, las Spice Girls salieron del anonimato con el himno “Wannabe”, una atrevida carta de presentación que marcó la pauta de los demás temas de su estelar álbum debut, “Spice”, con más de 20 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Ahora, el grupo aspira a reavivar el furor que causó entre el público de los 90 con la nueva edición ampliada, los vinilos y los casetes anunciados este miércoles, que saldrán a la luz el próximo 29 de octubre, casi un cuarto de siglo después del lanzamiento de “Spice”, el 4 de noviembre de 1996.

“Gracias a los mejores fans del mundo por su continuo apoyo y por seguir acompañándonos 25 años después, ¡¡os queremos!!”, publicaron en un mensaje de Twitter las Spice Girls, que están preparando un juego en línea sobre la banda.

SURPRISE!! 🎉 To mark the 25th Anniversary of our debut album ‘Spice’ we are releasing a limited edition collection of vinyl and cassettes PLUS a 2CD deluxe featuring some previously unreleased tracks and demos. You can pre-order now 💕 #SPICE25 – https://t.co/0puSjzmONB pic.twitter.com/qJR70ClHyx

— Spice Girls (@spicegirls) September 1, 2021