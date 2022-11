Arjona sorprende a vendedor previo a segundo concierto de Blanco y Negro en Guatemala

La euforia por la llegada de Ricardo Arjona a Guatemala se ha sentido desde los días previos al 12 y 13 de noviembre. Estas fechas fueron las elegidas para que el cantante delitara al público compatriota en la Explanada Cayalá, en zona 16, a propósito de su gira Blanco y Negro.

Horas antes del concierto de este domingo 13 de noviembre, el intérprete de “Minutos” compartió un vídeo que acompañó con el texto “Cosas que pasan”. En el clip, se ve como el mismo Arjona se acerca a un vendedor de entradas en las afueras de Cayalá.

El cantante le pregunta por el precio de los boletos y el joven vendedor, que porta un sudadero gris con celeste le responde preguntándole por la localidad que más le interesa, a lo que Arjona dice “La mejor”.

Luego de escuchar esto, y responderle que hay diferentes precios el cantante le pregunta “¿Pero será que vale la pena no?”. Al momento de escuhcarlo, el vendedor se percata que es el cantante y sonriente le dice “Mucho gusto”.

La escena transcurre cuando entre risas, Ricardo Arjona le pregunta al joven cómo está la venta. Entusiasmado, el vendedor le pregunta al cantante si puede tomarse una foto con él, a lo cual Arjona accede.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. Varios de estos hablaban sobre la suerte que había tenido el vendedor: “Hoy conocí la envidia. 😢“, “Muero si me lo encuentro así en la calle ❤️❤️❤️😍😍😍” y “Porque a mí no me pasó lo mismo! 😂” fueron algunos de los textos que compartieron los usuarios.