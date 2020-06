Arjona presenta “Tarot”, el nuevo videoclip de su reciente producción discográfica

Arjona continúa con la modalidad de compartir un tema nuevo cada semana en las plataformas digitales y este viernes 26 lanzó Tarot, el sexto sencillo de su reciente producción discográfica.

El artista nacional publicó el pasado 29 de mayo el álbum Blanco, trabajo que incluye 14 temas y que desde esa fecha se pueden escuchar de forma exclusiva en su app y en su sitio web por medio de una membresía.

En la actualidad Arjona sigue con la difusión de piezas que complementan la promoción de su disco y con las que ha alcanzado cifras impresionantes, tales como los videos de los temas Hongos (41 millones de reproducciones), El amor que me tenía (9 millones de reproducciones), y Sobrevivirás (4 millones de reproducciones), que en YouTube han superado las expectativas del cantautor local.

El tema

“Su padre fumaba en la sala, su madre miraba el reloj, la aguja está bajo la cama, muerte gritaba el Tarot”, son los primeros versos de la nueva canción que Ricardo Arjona lanzó este viernes 26 y que está disponible en tiendas digitales como Apple Music, iTunes Store y Amazon Music. Además, se puede escuchar en plataformas streaming como Spotify y Deezer.

“¡Y se apagó la luz y no volviste más! Por Dios, ¡Qué tema!”, “Impecable maestro, tema duro, oscuro de tocar, pero ahí está usted y su osadía de hacerlo, transcendiendo en la no Moda, pero rompiéndola, desconociendo plataformas. Aplausos de pie y admiración por siempre”, y “3 veces la he escuchado y 3 veces lloro. Vamos por la cuarta. Gracias por regalarnos esta obra de arte”, fueron algunos de los comentarios que los admiradores del artista guatemalteco compartieron en redes sociales.

El videoclip oficial

Al igual que con las canciones anteriores, el artista guatemalteco reforzó el lanzamiento acompañado del videoclip oficial de Tarot y lo publicó en su canal oficial en YouTube.

La pieza audiovisual de 4.20 minutos fue producida por Renzo Vásquez y Rodolfo Lamboglia y contó con la dirección de Matías Gey.

El álbum

Blanco se grabó en Abbey Road Studios, en Inglaterra y de acuerdo con Arjona, la producción fue retocada muy poco debido a que tiene el gusto a músico en vivo y a cantante y compositor feliz. “Lo que le pase a este proyecto será todo felicidad extra porque ya nos dio mucha felicidad cuando lo hicimos”, indicó el cantautor guatemalteco que este viernes promociona el quinto sencillo de esa producción.

