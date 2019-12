Antigua Guatemala se luce en nuevo video de Ed Sheeran

Ed Sheeran, de 28 años, publicó el video de su canción Put It All On Me, donde colabora Ella Mai, con tomas de parejas bailando en ciudades como Armenia, Zanzibar, Dallas, Guatemala, Durmersheim, Colonia, Miami, Nueva York, Tanzania, California, Texas, San Diego y Londres. En esta última ciudad, aparece él también bailando con su esposa y en las escenas finales aparece Ella Mai.

Put It All On Me es un video romántico e inclusivo para despedir el 2019, que va relatando en el texto una breve historia sobre la pareja que aparece bailando en cada ciudad.

La canción Put It All On Me se lanzó en septiembre de este año y la letra es muy romántica, uno de sus versos dice en español:

Oye nena, podemos bailar despacio

Querida, seré todo lo que necesitas, necesitas

Sé que no ha sido tu día o semana, o semana o semana

Así que ponlo todo sobre mí

Oh, mi amor, pon tus preocupaciones sobre mí

No puedo juzgar porque siento lo mismo

Y estoy aquí para cuando necesites.

¿Quién es Ed Sheeran?

Es cantante, compositor, guitarrista y actor británico comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía en su ciudad. A los 16 años dejó la escuela y se trasladó a Londres para continuar su carrera artística.

Después de publicar un sencillo de forma independiente llamó la atención de Elton John, quien lo puso en contacto con el sello Asylum Records y firmó un acuerdo de grabación. En el 2011 lanzó su álbum debut con el sencillo The A Team, que estuvo nominada a un Grammy por Canción del año.