Anne Heche: violada por su padre, la muerte de tres hermanos y la noche que dijo ser enviada de Dios

La actriz estadounidense Anne Heche murió este viernes 12 de agosto a los 53 años, al haber sido desconectada del respirador artificial que la mantenía con vida en el hospital West Hills de Los Ángeles, a donde fue llevada el pasado viernes 5 de agosto cuando protagonizó un accidente de tránsito.

Se informó que el auto que conducía se salió de control e impactó contra una casa, provocando que el vehículo se incendiara.

Ya en el hospital, la actriz entró en coma y los análisis que se le realizaron hallaron la presencia de drogas en su sangre. El jueves la habían declarado con muerte cerebral y solo se alargó su agonía unas horas para ver si algunos de sus órganos podían ser útil para un trasplante.

La tragedia acompañó su vida de principio a fin.

Anne Celeste Heche se hizo famosa durante la década de 1990 tras su aparición en la novela “Another World”, aunque había comenzado con sus primeros trabajos a los 12 años con el fin de ayudar a su familia.

Años más tarde dio el salto al cine, con películas como “Donnie Brasco” junto a Johnny Depp, “Seis días y siete noches” con Harrison Ford y en el thriller “Return to Paradise”, con Joaquin Phoenix y Vince Vaughn.

La vida de la actriz estuvo plagada de dolor y angustia, pues desde muy temprana edad lidió con un sombrío pasado familiar que la llevó a revelar al público sus problemas con la salud mental.

Heche sufrió la pérdida de tres de sus cuatro hermanos. Su hermana Cynthia falleció a los dos meses de vida debido a un defecto cardíaco; además, los Heche se mudaban constantemente mientras su padre luchaba por mantener a la familia. Nacida en Ohio, finalmente se asentaron en Chicago durante su adolescencia, pero en 1983, su padre, Donald, se convirtió en una de las primeras personas en los EE. UU. en ser diagnosticada con VIH, y así fue como su familia se enteró de que el ministro bautista y director del coro había estado viviendo una vida secreta.

En una entrevista de 1998 con Allure, Heche dijo que su padre vivía como líder de un coro religioso mientras recorría bares gais por la noche. Murió a causa de la enfermedad a los 45 años.

“Éramos pobres, pero decíamos que éramos ricos. Teníamos un padre que vivía una doble vida, pero fingíamos que estábamos absolutamente bien. Vivíamos en las calles, pero lo negábamos. Todo lo que hicimos fue una mentira”, admitió la actriz sobre su familia.

Agregó: “vivíamos en un apartamento de una habitación. Mi mamá trató de mantener la compostura, pero por la noche se derrumbaba. Pasé mis días en la escuela, mis tardes trabajando en Haagen-Dazs y otros lugares y mis noches abrazando a mi madre”.

En sus memorias de 2001, “Call Me Crazy”, Heche reveló que su padre abusó sexualmente de ella y contrajo herpes genital. “Me violó … me acarició, me puso en cuatro patas y abusó de mi”, escribió. También contó que su madre siempre lo supo y decidió guardar silencio.

“Creo que mi padre era un adicto al sexo. Creo que veía a todo el mundo como un ser sexual. Pero creo que en ese momento estaba viviendo un estilo de vida muy extravagante”, le dijo a Larry King durante una entrevista en 2001.

Tres meses después de la muerte de su padre, el hermano de Heche, Nathan, de 18 años, murió en un accidente automovilístico después de quedarse dormido al volante y chocar contra un árbol, aunque la actriz está convencida de que se suicidó.

Su hermana, Susan Bergman, que publicó sus propias memorias sobre su infancia en 1994, contó que su padre buscaba constantemente negocios que a menudo dejaban a la familia en la indigencia y que descubrieron que su progenitor era gay el mismo año en que murió.

La hermana de la actriz murió víctima de un tumor cerebral, en 2006.

En 2019, el viudo de Bergman falleció junto con su segunda esposa cuando un conductor ebrio atropelló el taxi en el que viajaban.

Gracias a un papel en una película para televisión de 2004 llamada “Gracie’s Choice”, donde Heche interpretó a una madre alcohólica abusiva, le dijo a Los Angeles Times que aceptó la idea de que su madre no la amaba.

Hablando sobre cómo su madre ignoró el abuso que enfrentó por parte de su padre, Heche dijo: “Siempre me pregunté si mi madre estaba consciente, si puedes tratar a los niños de esa manera y aún amarlos”.

En preparación para su papel en el thriller “The Vanished”, Heche dijo que también usó su trauma de la vida real como motivación: “Lo que pasa con el duelo y la pérdida es que no tienes que investigar mucho si lo has experimentado en diferentes niveles. Este personaje, que pierde a su hijo, requería una inmersión profunda en el dolor por el que he pasado en mi vida. Desafortunadamente, ha habido múltiples muertes en mi familia”.

Tanto su madre como su única hermana, Abigail, han negado repetidamente que su padre haya abusado de Anne. Seguramente eso tuvo mucho que ver con que en sus últimos años estuviera completamente alejada de su familia.

Su relación de dos años con el comediante Steve Martin los convirtió en una de las parejas más mediáticas del mundo.

Luego protagonizó otro noviazgo muy comentado con Lindsey Buckingham, guitarrista del grupo Fleetwood Mac. Heche dijo en su libro que durante 20 años tuvo aventuras románticas con hombres mucho mayores y escribió sobre sus pensamientos sobre Martin diciendo: ‘¿Por qué mi padre no pudo ser como él?’.

En 1997 se convirtió en todo un símbolo del colectivo LGTBIQ+ al hacer pública su relación con la presentadora y comediante Ellen DeGeneres, llegando a anunciar que se casarían cuando las bodas de parejas del mismo sexo fuesen legales en el país.

Después de romper su larga relación con Degeneres, la actriz fue noticia al ser arrestada en Fresno, California, por deambular en ropa interior y meterse en la casa de una desconocida. Se bañó y le pidió si no le prestaba ropa y, cuando llegó la policía, le dijo a los agentes que era la “enviada de Dios” y que iba a llevar a todos al cielo en su nave espacial.

Anne reveló que, tras múltiples abusos vividos en la infancia, había creado una personalidad paralela llamada “Celestia”, quien era hija de Dios y hermana de Jesús, cuya misión era convertir el mundo en un lugar mejor tras recibir mensajes del espacio exterior.

“Tenía un mundo de fantasía al que escapé. Llamé a mi otra personalidad Celestia. Creí que era de otro planeta”, dijo a la cadena ABC News en 2001. Años después del incidente, la actriz admitió que estaba bajo la influencia del éxtasis y que tuvo un “brote psicótico”.