Ángela Aguilar: la sorpresiva respuesta tras las críticas recibidas por sus pantalones “sucios”

Ángela Aguilar, durante los últimos días, se convirtió en tendencia en redes sociales debido a las críticas recibidas por compartir una fotografía en la que se le ve utilizando un pantalón que supuestamente estaba sucio.

Por medio de un video publicado en sus historias de Instagram, Ángela Aguilar y su hermana Aneliz reaccionaron a su “pantalón sucio” y pusieron fin a este insólito debate.

La intérprete de Dime cómo quieres grabó un video en el que su hermana aparece usando estos polémicos pantalones y ella finge criticarla.

“Estamos grabando y le dije a Aneliz ‘¿por qué te pones esos pantalones sucios para grabar?’“, comienza diciendo Ángela.

“Creo que Ángela me odia secretamente porque le dije ‘¿Ángela, me puedes prestar ropa por favor? y entonces me dijo ‘Si, ponte estos jeans, esta camisa y entonces le hizo…’“, dijo Aneliz Aguilar a manera de burla.

Después de continuar simulando una falsa discusión entre hermanas, Ángela Aguilar aprovechó para aclarar lo sucedido y aseguró que sus pantalones están diseñados para dar un efecto de suciedad.

“Esos jeans son así, o sea, están hechos para verse sucios”, concluyó la hija menor de Pepe Aguilar.