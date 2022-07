Andrés García: qué se sabe del estado del actor tras sufrir una fuerte caída (y cuál es la enfermedad que ha complicado su salud)

Andrés García, actor dominicano de 81 años, informó que sufrió una fuerte caída y se abrió la cabeza este martes 5 de julio, incidente que afectó gravemente su salud.

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”, reveló por medio de un video publicado en su canal de YouTube.

Luego de este fuerte accidente, Margarita Portillo, esposa de Andrés García, habló sobre el estado de salud del actor y reveló nueva información sobre las enfermedades que padece.

En una entrevista para Telediario, Portillo informó que el estado de Andrés García es más estable y que le quitaron los puntos que tenía en la cabeza tras sufrir una fuerte caída.

Sin embargo, reconoció que el exgalán de telenovela continúa débil y su salud corre peligro a raíz de las múltiples enfermedades que padece desde hace varios años.

“Está mejor, está aquí conmigo en mi casa, si está un poco débil, pero de su golpe de su cabeza está muy bien. Espero ya mañana le quiten los puntos. Él tiene una anemia aguda y a veces necesita transfusiones de sangre, pero no tiene leucemia. Tiene cirrosis, eso sí. A veces se desespera y a veces se deprime y en los momentos más difíciles me ha llegado a decir ‘yo no quiero vivir así’”, reveló.

▶ ¡Es mentira! Margarita Portillo, pareja de Andrés García, desmiente que el actor padezca leucemia y nos reveló su verdadero estado de salud. #TrasLosFamosos con @MaguichaDoria pic.twitter.com/CoXNQ8xxbW — @telediario (@telediario) July 7, 2022

Asimismo, indicó que las enfermedades de su esposo han hecho que ella recurra a ayuda profesional para atravesar estos momentos complicados.

“Tengo que darme ánimos y darle ánimos a él y le he pedido que tiene que poner todo de su parte porque yo solita no puedo jalar la carrera. Yo he tenido que acudir a ayuda profesional para poder navegar la vida, ayuda psicológica porque si es difícil, para mí para seguir adelante y para él espero convencerlo y le tocaré el tema pronto”, comentó.

Durante esta entrevista, Andrés García tuvo una breve participación al hablar sobre su salud luego de sufrir una fuerte caída y confesar que estaba “en sus últimos días”.