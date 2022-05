Amber Heard: las confesiones de la actriz sobre los momentos en los que Johnny Depp supuestamente veía y hablaba con personas imaginarias

Amber Heard continuó narrando los incidentes que vivió durante su matrimonio con el actor de Piratas del Caribe e indicó que en varias ocasiones su entonces esposo llegó a alucinar y tener un “comportamiento irracional y terrorífico”.

La actriz también afirmó que Depp veía a personas en el cuarto que supuestamente llegaban a visitarla y se hacía daño constantemente en el pecho con un cuchillo.

De acuerdo con el testimonio de Heard, estos episodios de alucinaciones se produjeron en 2016 en Los Ángeles, pocos meses antes de su separación.

“Él hablaba con personas que no estaban en la habitación. Fue aterrador. No me quedó claro si estaba enojado conmigo o si estaba convencido de que el tipo con el que dijo que me vio estaba en la habitación”, reveló Amber Heard.

Ante estas acusaciones, la defensa de Johnny Depp detuvo el testimonio de Amber Heard al argumentar que la actriz intentaba convencer al jurado de que su exesposo sufre de alucinaciones y enfermedades mentales que no han sido comprobadas.

De igual forma, Johnny Depp se mostró sorprendido por las declaraciones de su expareja y, a pesar de que ha intentado mantener la cabeza baja para no tener contacto directo con Amber Heard, se levantó asombrado ante la insinuación de una posible esquizofrenia.