Alfredo Adame confirma las razones por las que comenzó la pelea contra una mujer y publica un audio revelador

Segundos más tarde, las imágenes muestran al esposo de dicha mujer derribando a Alfredo Adame y agrediéndolo mientras se encontraba en el suelo.

Ante la polémica desatada por esta pelea, el actor de 63 años dio su versión de los hechos y confesó para el programa “Venga la Alegría” que el altercado se originó luego de un ligero choque.

“Lo alcanzo, bajo el vidrio y le digo: ‘Óyeme estúpido, qué te pasa. Y entonces, me vuelve a hacer señas obscenas y todo ese rollo’”, comentó el polémico artista.

ESCÁNDALO Sale el vídeo tomado por la mujer con quién Alfredo Adame se peleo. Adame acusa de robo. pic.twitter.com/GDlcD5gLFH — La Tia SANDRA 🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸🔶🔸 Club de fans (@ssmesterazteca) January 26, 2022

Alfredo Adame también aseguró que la mujer involucrada en el incidente lo agredió debido a que quería robarle algunas de sus pertenencias, incluido su celular y una cadena.

“Se para el tráfico, llego, me bajo y le llego al lado del volante. Llego con él y le digo: ‘Bájate’. Y me gritan: ‘Alfredo te están robando el celular’. Volteo a mi coche y el cuate ya metido medio cuerpo dentro de mi coche, a la mujer la hago a un lado. Veo que sí agarró el celular y me le dejo ir”, continuó relatando.

“Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijecito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? Pues a robarme la cadena”, comentó.

Asimismo, comentó que la mujer que aparece en el polémico video efectivamente había sustraído su celular de su vehículo y al momento de querer recuperarlo fue agredido por la pareja.

“La mujer se deja venir, me da una patada, ni le pegué ni nada y ya traía el celular. Me doy con el cuate y le da el celular a la chava. Le dije dame mi celular, la trato de abrazar para agarrar mi celular; se agacha, me agacho yo y luego llega el otro cuate que se ve atrás, me jalonea y me tira al piso y me empiezan a patear los dos”, concluyó Alfredo Adame.

En los últimos años, varias bandas criminales han comenzado a robar en la Ciudad de México chocando vehículos y haciendo que los conductores se bajen.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce el verdadero motivo del choque de Alfredo Adame y si la personas involucradas en el incidente en realidad eran ladrones, pero lo que salió a la luz, fue un audio en el que se escucha al actor narrar lo que pasó durante el inicio de la pelea y asegura que eso no se registró en los videos.