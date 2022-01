Alejandra Guzmán rechaza regalo de disculpas de Adela Micha

La reconocida periodista Adela Micha había sido amiga de Alejandra Guzmán y su familia. Recientemente, Silvia Pinal, madre de Alejandra, fue diagnosticada con covid-19 y la periodista hizo un comentario controversial al asegurar que la reconocida actriz “ya no tarda en morirse”, no se dio cuenta que estaba abierta la transmisión.

La periodista fue criticada porque no se percató de que su producción no había finalizado el en vivo por lo que ella siguió hablando como comúnmente lo hace y entre los comentarios que hizo fue que Silvia Pinal “Ya no tarda en morirse”.