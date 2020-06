Actor de la serie “The Flash” es despedido por tuits racistas en medio de protestas por George Floyd

Este lunes la productora a cargo de la serie de seuperhéroes “The Flash” reveló que uno de sus actores ya no volverá para la séptima temporada, después que se conocieron unos mensajes racistas que publicó en la red social Twitter.

Se trata de Hartley Sawyer, de 35 años, que interpretó al superhéreo Enlongated Man (capaz de estirar su cuerpo de manera extrema). Aunque su cuenta fue eliminada el registro de los mensajes se encuentra en capturas de pantalla que fueron difundidas por los seguidores de la serie.

“Hartley Sawyer no regresará para la séptima temporada de ‘The Flash’. En cuanto a las publicaciones del Sr. Sawyer en redes sociales, no toleramos comentarios despectivos que apunten a raza, etnicidad, origen nacional, género u orientación sexual. Tales comentarios son antiéticos con nuestros valores y políticas, que buscan promover un ambiente de trabajo inclusivo y productivo para nuestros empleados”, indicó un comunicado conjunto del canal The CW, Warner Bros. TV, Berlanti Productions y el productor ejecutivo Eric Wallace.

Los tuits del actor son de hace 10 años, pero ocurren en el marco de las protestas por la muerte de George Floyd, víctima de la brutalidad policial de Estados Unidos.

La situación es similar a la que vivió Marvel Studios en el 2018, con el despido de James Gunn de la terera parte de “Guardianes de la Galaxia” por unos “chistes” en los que hace referencia al abuso sexual.