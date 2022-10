5 momentos que demuestran que Robbie Coltrane, el gigante Hagrid, tiene un corazón inmenso en Harry Potter

El actor británico Robbie Coltrane, cuyo nombre real era Anthony Robert McMillan, falleció el viernes 14 de octubre en el hospital Forth Valley Royal de Larbret en Escocia, según su agente Belinda Wright, que agradeció al centro los cuidados proporcionados a su cliente.

Nacido en Rutherglen, cerca de Glasgow, Escocia, el actor era adorado por niños y mayores de todo el mundo por su interpretación del personaje de Rubeus Hagrid, medio gigante medio humano, amable y algo torpe, que ayuda al joven brujo Harry Potter y sus amigos en sus aventuras en la escuela de brujería de Poudlard.

En realidad, medía 1.86 metros, pero en las películas se aplicaban efectos para hacerlo parecer mucho más grande.

“Además de ser un actor maravilloso, era inteligente, de ingenio brillante y tras 40 años de llamarme con orgullo su agente, lo extrañaré”, dijo Wright.

Coltrane se dio a conocer en el medio televisivo en la década de 1990 por su papel de doctor Eddie “Fitz” Fitzgerald, en la serie británica policiaca Cracker, con la que logró ganar premios Bafta durante tres años consecutivos (1994, 1995 y 1996), recordó su agente.

También tuvo distintos papeles en otras series y participó en dos películas de James Bond: The World Is Not Enough (El mundo nunca es suficiente o 007: El mundo no basta, según su título en distintos países hispanohablantes) y GoldenEye (GoldenEye: el regreso del agente 007 o El ojo dorado, según el país).

5 momentos que demuestran el nombre corazón de Hagrid

Admiradores de la saga Harry Potter recordaron algunos de los momentos en los que Robbie Coltrane, en su papel del gigante Hagrid, demuestran que tiene el corazón más noble que todos en Harry Potter.

1. Hagrid llora al creer que Harry había muerto

Cuando Hagrid pensó que Harry estaba muerto, fue él mismo que lo cargó y lloro debido a que lo amara como su propio hijo. Además, le pidió que no se fuera ya que él estaba dispuesto a sacrificarse por él.

2. Hagrid defendió a Harry del ejército enemigo

En varios momentos Harry estuvo en peligro, pero hubo un momento crucial cuando el ejército de Voldemort lo atacó por sorpresa, fue el propio gigante Hagrid quien arriesgó su vida y lo defendió de las fuerzas enemigas.

3. Hagrid demostró lealtad a Dumbledore

El gigante Hagrid tenía un corazón inmenso que lo ubicó como alguien incapaz de hacer daño. Sin embargo, al tratarse de defender a sus amigos, siempre mostró actitud y no dudó en presentar lealtad, como en el momento en que defendió a Albus Dumbledore.

4. Hagrid consuela a Hermione

Hagrid demostró la grandeza de su corazón con una actitud noble al consolar a Hermione luego de que Draco la insultó y la llamó “sangre sucia”. El gigante le explicó a Hermonie que ella tenía varias capacidades y no dejó que esas palabras le afectaran.

5. Hagrid prepara pastel de cumpleaños para Harry

Uno de los momentos que recuerdan los admiradores de la saga, es cuando el gigante Harry felicita a Harry durante su cumpleaños. Como muestra de cariño, le preparó un pastel y le agregó una dedicatoria.