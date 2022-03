El gol no revisado por el VAR y los cuatro goles que hicieron sufrir al New York City: así fue eliminado Comunicaciones de la Liga de Campeones de Concacaf

Comunicaciones luchó hasta el último momento para darle la vuelta al marcador global, pero al final no lo logró. Eso sí, hizo sufrir al cuadro del New York City que se relajó y tuvo que replegarse para cuidar la ventaja de un gol. De hecho terminaron pidiendo tiempo. El cuadro norteamericano avanzó porque marcó más goles de visitante.

Andrés Lezcano, Nicolás Samayoa, Lynner García y José Manuel Contreras marcaron los goles con que le ganaron al New York City en el estadio Doroteo Guamuch Flores el juego de vuelta. Un gol que no revisó el VAR habría sido la diferencia para avanzar a la siguiente fase. El juego finalizó con un 4-2 de mucho ímpetu (5-5 en el global), pero les hizo falta un tanto, que a pesar de los 6 minutos de reposición, no lo consiguieron.