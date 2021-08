Video: Fanático del máximo rival del PSG pierde los estribos por el fichaje de Messi y destroza varias televisiones

El miércoles 11 de agosto, Lionel Messi fue presentado como nuevo jugador del Paris Saint Germain y la capital francesa se convirtió en una fiesta ante la llegada del astro argentino.

No obstante, no todo fue felicidad ante la contratación de Messi, ya que varios aficionados de distintos equipos franceses no se alegraron ante esta noticia.

Históricamente, el Olympique Marsella y el Paris Saint Germain cuentan con una de las rivalidades más fuertes en Francia y en todo el fútbol europeo.