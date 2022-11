Prohíben la venta de alcohol en los estadios y en sus alrededores durante el Mundial de Qatar

A dos días de que inicie el Mundial de Qatar, las polémicas continúan, ya que este 18 de noviembre la FIFA anunció que se prohibirá la venta de cerveza dentro de los estadios y en las inmediaciones de estos, donde se disputarán los partidos.

“Después de conversaciones con el país anfitrión y la FIFA se ha tomado la decisión de que solo se vendan bebidas alcohólicas en las ‘fan zones‘ y los puntos habilitados y con licencia para ello, y no en el perímetro de los estadios”, dijo la FIFA en un comunicado.

De esta manera, la obtención de alcohol mientras se dispute el Mundial de Qatar quedará a cargo de los hoteles, algunos restaurantes, zonas designadas como Fans Zones o Fifa Fan Festival y bares que tengan la licencia para vender bebidas alcohólicas.

“Las autoridades de Qatar y la FIFA van a asegurar un ambiente disfrutable, respetuoso y placentero para todos los fanáticos“, continúa el comunicado.

Se trata de una decisión abrupta ya que la FIFA había hecho un acuerdo con Qatar, un país en donde no es permitido la venta libre de alcohol, para que se pudiera obtener bebidas alcohólicas en las inmediaciones de los estadios.

De hecho, aunque se tenía conocimiento que la venta de alcohol durante el Mundial iba a ser más restringida que en otras competiciones, la Embajada de Qatar en España mencionó al medio EFE el pasado 17 de noviembre que iban a haber “áreas adicionales” en las inmediaciones de los estadios para vender alcohol.

Statement on beer sales at #WorldCup stadiums 🏟️ on behalf of FIFA and Host Country 🇶🇦: pic.twitter.com/o4IEhboXks

— FIFA Media (@fifamedia) November 18, 2022