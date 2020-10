Piloto de karts, Luca Corberi, lanza un bómper contra rival en competencia y desata batalla campal

El incidente violento se dio luego que el piloto Luca Corberi quedara fuera de la carrera tras un toque con el conductor Paolo Ippolito, que pudo seguir en la carrera.

Videos captados en el momento revelan que Corberi se enfadó a tal grado que agarró el bómper de su kart, se colocó en la orilla de la pista a la espera que pasara Ippolito, y cuando lo vio, le lanzó la autoparte.

El bómper no impactó en Ippolito, pero sí en el kart de otro competidor, sin que ocasionara ningún incidente.

Karting driver Luca Corberi got mad at a race and then this happened. Should be a ban for life. pic.twitter.com/ofVoSif6fJ

Al final de la carrera, Ippolito estaba distraído revisando su vehículo cuando Corberi se le abalanzó y lo golpeó.

Otros pilotos intervinieron, para separar al agresor, pero el padre de Corberi, quien es el dueño de la pista, se unió a la trifulca y agredió a Ippolito y se desató una batalla campal.

Al final, los agresores fueron controlados y sacados del lugar.

En redes sociales muchas personas se pronunciaron por el incidente y dijeron que era indignante que un piloto de esa categoría cometiera ese tipo de imprudencias.

Otro dijeron que la acción de Corberi pudo haber ocasionado una tragedia en la pista.

A estos reclamos se unió Jenson Button, expiloto de Fórmula 1, quien en su Twitter escribió que Corberi destruyó cualquier oportunidad de tener una carrera en las competiciones de carros con su comportamiento “repugnante”.

Pidió que el piloto y su padre sean sancionados de por vida.

Luca Corberi has just destroyed any chance he had at a racing career after his disgusting behaviour today at the FIA Karting World champs. His father owns the circuit and is seen power driving the guy into a wall, Life ban for both of these idiots please https://t.co/uzWD1cDJ9w

— Jenson Button (@JensonButton) October 4, 2020