La viuda de Kobe Bryant narra cómo es vivir sin su esposo y su hija, víctimas de un accidente aéreo

Vanessa Bryant brindó una entrevista a la revista People a poco más de un año de la muerte de su esposo, el basquetbolista Kobe Bryant y su hija Gigi, de 13 años.

La viuda narró que el proceso no ha sido fácil, porque le tocó trabajar en silencio en la reconstrucción de su familia mientras el mundo lloraba la muerte de una estrella, que para ella significó su compañero de vida y el padre de su hija. “El dolor ha sido inimaginable”; sin embargo, busca “encontrar la luz en la oscuridad”, señaló en la primera parte de la entrevista.

“Este dolor es inimaginable, simplemente tienes que levantarte y seguir adelante. Quedarse en la cama no va a cambiar el hecho de que mi familia jamás volverá a ser la misma. Pero salir de la cama y seguir adelante, va a crear un día mejor para mis hijas y para mí. Así que eso es lo que hago”, continuó.

“No puedo decir que soy fuerte todos los días. No puedo decir que no existen días en que siento que no puedo llegar viva al próximo día. Creo que la mejor manera de describirlo es que Kobe y Gigi me motivan a seguir adelante. Ellos me inspiran a intentarlo y a ser mejor cada día. Su amor es incondicional y me motivan de muchas maneras”, confesó.

Desde la tragedia, Vanessa tomó las riendas de Granity Studios, la compañía multimedia de Kobe, y se ha hecho cargo de todos los proyectos que quedaron sin terminar en ella. Asimismo, relanzó ‘Mamba & Mambacita’, fundación deportiva cuyo fin es el de “empoderar a las niñas y brindar igualdad de oportunidades a los atletas desatendidos”.