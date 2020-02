La tenista rusa Maria Sharapova anuncia su retiro a los 32 años

“Tenis – te digo adiós”, escribe la rusa de 32 años. “Tras 28 años y cinco títulos del Grand Slam, estoy lista para escalar otra montaña en un terreno diferente”, añadió la deportista, que llegó a ser número uno mundial y cuya carrera se vio manchada por una suspensión de quince meses por dopaje en 2016.

La rusa, que cayó al puesto 373 del ránking mundial, llevaba cuatro derrotas consecutivas, incluidas las eliminaciones en las primeras rondas del US Open de 2019 frente a Serena Williams y del Open de Australia de 2020 contra la croata Donna Vekic, su último partido.

Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. pic.twitter.com/kkOiJmXuln

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) February 26, 2020