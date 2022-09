“La relación entre Neymar y Mbappé, es muy buena. Lo digo sinceramente”: Entrendor del PSG desmiente rivalidad entre las estrellas de su equipo

En rueda de prensa previa al partido liguero ante el Brest, Galtier habló este viernes 9 de septiembre de una acción del encuentro ante el Juventus de Turín el martes 6, cuando Mbappé optó en el minuto 51 por chutar a puerta -sin éxito- en lugar de pasar a Neymar, mejor colocado para marcar el tercer gol. El PSG acabó ganando con cierto sufrimiento por 2-1.

“Kylian hizo una buena aceleración dentro del área, pero no vio a Ney. Luego, cuando ves las imágenes en la tele, todo parece sencillo pero son dos segundos para tomar una decisión y Kylian estaba centrado en el balón para chutar“, explicó Galtier para disculpar a su jugador estrella.

El entrenador, que confesó haber hablado con el delantero francés sobre esta jugada, dijo estar “convencido” de que “Mbappé dará asistencias a Ney, y Ney a Kylian”. “No sentí nada negativo por esta acción de partido”, abundó.

“La relación entre Neymar y Mbappé es muy buena. Lo digo sinceramente”, dijo. Hacen juntos los ejercicios, se les ve juntos en los calentamientos”. Los dos atacantes tuvieron un roce hace unas semanas a cuenta del orden en el lanzamiento de penaltis.

Kylian Mbappe really had the audacity to ask Neymar to give him the second penalty after he he missed his first one 😐

pic.twitter.com/DxFML8jxqf

— LSPN FC (@LSPNFC_) August 14, 2022