Irreconocible: así quedó el rostro de una luchadora después de arduo combate en la UFC

El público vio levantar a la china el título de peso minimosca, pero lo que más impactó fue el estado en que quedó la combatiente polaca.

Según Biobiochile Noticias, la peleadora debió ser trasladada a un hospital con los pómulos y la frente inflamada, por decisión de los médicos que la evaluaron tras el combate.

“Un terrorífico antes y después: rostro de peleadora de la UFC quedó deformado tras combate”, tituló el diario.

El UFC (Ultimate Fighting Championship) es uno de los torneos más representativo de las artes marciales mixtas.

Incredible Before & After Pictures Of Joanna Jedrzejczyk At UFC 248 https://t.co/dJuMLDY09f

— KTRH News (@ktrhnews) March 9, 2020