¿Futbolista multado por cortarse el pelo? esta fue la razón

El futbolista del Newcastle United Joelinton fue sancionado con una multa de 220 euros por saltarse el confinamiento para cortarse el pelo.

El futbolista, que costó 40 millones al Newcastle en el verano de 2019, compartió una foto en redes sociales mientras le cortaban el pelo, actividad que está prohibida en el Reino Unido durante el confinamiento decretado a principios de año.

Las peluquerías se encuentran cerradas, al igual que todos los negocios no esenciales.

Según el peluquero que le atendió, en declaraciones a la cadena británica BBC, ha cortado el pelo ya a varios futbolistas, solo que ellos no lo han publicado en redes sociales.

#NUFC spokesperson on Joelinton pic: “We are disappointed by the image shared by Joelinton.

“There are clear COVID-19 protocols in place and the club continues to guide and educate its players on their responsibilities.

“The club will be taking appropriate action internally.” pic.twitter.com/ql7KtMDXA0

— TalkMags (@talk_mags) January 29, 2021