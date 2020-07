Fue piloto de Fórmula 1 durante siete temporadas, pero estrelló su exclusivo carro deportivo de 1 millón de Euros.

Medios deportivos especializados en el mundo motor informaron que en las últimas horas se hicieron virales las imágenes de un fuerte accidente de tránsito que ocurrió en una de las calles del Principado de Mónaco en el que se vio involucrado el expiloto de Fórmula 1, Adrian Sutil.

Los reportes revelan que Sutil, quien estuvo en la F1 siete temporadas y corrió 128 Grandes Premios con las escuderías Spyker, Force India y Sauber, pero estrelló su McLaren Senna LM contra un poste.

Según los reportes, no se tienen detalles de cómo ocurrió el percance, pero el automóvil de Sutil quedó con todo el frente del auto destrozado, aunque él salió ileso.

Los medios informativos detallan que si el poste no hubiera detenido al vehículo, este hubiera caído en un barranco.

Ouch!

A rare and expensive McLaren Senna LM has had an oops in Monaco 🇲🇨

Apparently owned by Adrian Sutil 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Z8KWUbV6c0

