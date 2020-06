“Está castigado y deberá trabajar para pagar la multa”, asegura la madre del aficionado que ingresó a la cancha para tomarse una foto con Messi

Al minuto 53 del partido entre Mallorca y Barcelona, por la jornada 28 de la Liga española, un aficionado ingresó al terreno de juego con el objetivo de tomarse una foto con el argentino Lionel Messi.

El seguidor, que vestía una camiseta de la Selección de Argentina con el 10 de Leo, no pudo cumplir con su cometido. “Messi me rechazó la foto, por el virus supongo, no sé. Al menos me ha visto… Me ha mirado mal, creo, yo estaba súper nervioso”, aseguró en una entrevista con Deportes Cuatro.

Saltó un aficionado a la cancha a pedirle una foto a Messi. El partido se esta jugando a puerta cerrada… 😅pic.twitter.com/kI8oQwP42O — Esteban Letona (@EstebanLetona) June 13, 2020

Después de burlar el protocolo de seguridad se le levantó un acta al aficionado, quien podría ser castigado con una multa.

Ante este escándalo, la madre del joven expresó su opinión en Deportes Cuatro: “Mi niño no era consciente de lo que hacía. Quiero pedir perdón a nombre de mi hijo. Soy madre soltera con tres hijos y con una situación económica mala”.

“No volverá a pasar. Va a trabajar todo el verano, está muy castigado. Mi hijo aún es un niño que se dejó influenciar por sus amigos”, añadió la madre del seguidor de Lionel Messi.