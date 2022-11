El video que muestra a Neymar y cómo cumple el reto de dominar una pelota lanzada a 35 metros de altura

Entre todas los futbolistas estrellas que se preparan para el Mundial de Qatar 2022, uno de los que más a llamado la atención recientemente es Neymar Jr.

El delantero de la selección de Brasil, además de estar bajo la mirada de todos por saber cómo será su desempeño en el mayor campeonato de futbol del mundo, también ha generado interés por un video que rápidamente se ha vuelto viral en las redes sociales.

Se trata de un reto que el futbolista aceptó para un programa de televisión llamado Domingão com Huck, y consistía en lograr controlar el balón que fue tirado por un dron a 35 metros de altura.

El metraje fue compartido el pasado 13 de noviembre, pero se grabó mientras la selección de Brasil disputaba un partido amistoso contra Francia en el mes de septiembre.

El video, que dura únicamente 15 segundos, muestra al futbolista prepararse para el reto. Luego, una persona hace sonar un silbato y el dron suelta la pelota.

La cámara muestra diferentes tomas del trayecto del balón. De manera sorprendente, Neymar logra dominar la pelota con éxito.

Esto provocó la euforia de su equipo, quien no dudo en acercarse para celebrar que haya logrado cumplir el reto.

Dicho metraje cuenta con más de 7 millones de reproducciones, y cientos de comentarios que expresan admiración por las destrezas de Neymar con el balón.

De acuerdo al medio UOL Brasil el delantero Richarlison intentó batir el récord y trató de dominar la pelota desde los 40 metros.

Out of all the players, only Richarlison (30 meters) and Neymar Jr (35 meters) were able to complete this touch. pic.twitter.com/LInbS0tKKG

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 14, 2022