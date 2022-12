El insólito momento en que una pareja logró conocer de manera inesperada a Lionel Messi

Ante la victoria de la selección de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 que los proclamó como campeones del torneo, los ciudadanos originarios del país sudamericano tienen el deseo de conocer al futbolista estrella de la Albiceleste, Lionel Messi.

Recientemente se ha viralizado una peculiar historia en donde una pareja de argentinos tuvo la oportunidad de conocer al diez de Argentina, pero de un modo poco convencional.

Graciela Molina, una de las protagonistas de la historia, contó al medio Infobae que, luego de pasar la fiesta de Navidad en una casa alquilada en la ciudad de Funes (Santa Fe), quiso regresar a la vivienda para recoger algunas cosas que habían dejado.

“Vamos a ir a Funes a buscar las cosas que quedaron de Navidad, ¿alguien nos acompaña?”, fue la pregunta que hizo Molina a los demás miembros de su familia, explicó al medio.

También contó que el único miembro de su familia que aceptó ir con ella fue su esposo, conocido como Tatín.

La pareja contó que, antes de ir a la vivienda que alquilaron en Funes, decidieron pasar por una zona llamada Country Kentucky, ya que ahí viven varios de sus amigos.

Una vez en el barrio privado, la pareja se percató que, en una de las viviendas se encontraba una camioneta del gobierno.

“Ya nos íbamos del country y vemos que había una camioneta del gobierno cerca de una vivienda, y yo dije, ‘Debe haber un funcionario’. Claro, después nos enteramos que estaba el intendente de Funes”, contó uno de los miembros de la pareja.

Repentinamente se dieron cuenta que el mismísimo Lionel Messi se encontraba en su hogar, ya que el argentino abrió la puerta de su vivienda.

“Él estaba con alguien mas, unos nenitos y unos que se iban de la casa y yo le grito “Lio, campeón”. Entonces vienen los de seguridad a pararnos y les explicamos que no queríamos molestar, solamente queríamos ver si podía firmarnos una camiseta porque mi pareja tenía una camiseta con la foto de ellos dos en Bariloche de cuando Messi tenia 18 años”, contó Graciela al medio.

“Nosotros no queríamos invadir ni nada de eso. Bueno, le preguntamos a los de seguridad y fueron a preguntarle. Él ahí abre la puerta de nuevo y dice ‘Vengan’ y mi novio salió corriendo, llorando. Yo me quedé helada y el chico de seguridad me decía ‘Dale, andá que te llamó’”, prosiguió la mujer.

Ya dentro de la vivienda de Lionel Messi, Graciela cuenta que la emoción que vivió ella como su pareja fue excesiva, ya que tenían en frente al que es considerado por muchas personas como uno de los mejores deportistas del fútbol actual.

“Yo no quería entrar a la casa, mi novio entró y lo abrazó, lo besó. No te puedo explicar la calidez y la humildad de ellos, re tranquilos y amorosos. Fue un minuto eh. Yo no quería ni tocarlo, para no invadirlo”, continuó Graciale.

Al final de la anécdota, Graciela cuenta cómo logró, con su pareja, tomarse una fotografía con Lionel Messi y los demás miembros de su familia.

“Lo único que dije fue ‘¿Hacemos una selfie?’. Y Antonela, con toda su humildad, como que se corre porque pensó que la selfie era solo con Leo y yo le dije, ‘No Anto, ponete vos también’. Así que saqué la foto y les dije, ‘Son lo mejor del mundo, son únicos, se merecen lo mejor, disculpen’”, finalizó la mujer.