Director ejecutivo del Mundial de Qatar aseguró que “la muerte es parte natural de la vida” con respecto al fallecimiento de un trabajador durante el torneo

Qatar, país sede el Mundial, ha abierto una investigación este 8 de diciembre con respecto a la muerte de un trabajador durante la celebración del torneo más grande de fútbol.

Recientemente el presidente del comité organizador del Mundial de Qatar, Nasser Al Khater, confirmó a los medios la muerte del trabajador de 40 años y originario de Filipinas, y le restó importancia al suceso cuando dijo que “la muerte es parte natural de la vida”.

“Estamos en medio de un Mundial. Y tenemos un Mundial exitoso. ¿Y ahora quieren hablar de esto?, La muerte es una parte natural de la vida, ya sea en el trabajo o mientras duermes“, dijo Al Khater a las interrogantes hechas por los periodistas.

El presidente del Mundial de Qatar expresó condolencias para los familiares del trabajador fallecido, pero calificó de “extraña” la intención de los periodistas de comenzar las preguntas con respecto al suceso.

“Mandamos nuestras condolencias a sus familiares. Sin embargo es extraño que su primera pregunta sea enfocado a este tema“, expresó Al Khater.

La respuesta del presidente del Mundial generó polémica tanto en los medios como en las redes sociales, debido a la controversia que gira entorno al país árabe, debido al registro de personas fallecidas en la elaboración del torneo en Qatar.

Qatar World Cup CEO Nasser Al Khater asked today about a migrant worker dying at Saudi Arabia’s training base https://t.co/8VbBXovjpX pic.twitter.com/EFgYgpy0Oo

— Dan Roan (@danroan) December 8, 2022