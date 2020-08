Bolt habría dado positivo de coronavirus luego de celebrar su cumpleaños

Bolt, de acuerdo al Jamaica Observer, celebró su 34 cumpleaños el viernes 21 de agosto con una fiesta por todo lo alto, y se había hecho el test ya que se disponía a viajar por negocios al extranjero.

El atleta se ha aislado en su residencia. El positivo de Bolt se produce en medio de un aumento de los casos en Jamaica con 116 nuevos casos en 24 horas este domingo, lo que supone un récord de incrementos en un solo día.

#BreakingNews 🇯🇲 : Usain Bolt tests positive for #Coronavirus. Usain Bolt celebrated his bday party on 23rd of August. No social distance, NO masks!@usainbolt #COVID19 #UsainBolt #Jamaica pic.twitter.com/eNCrY96ADV

— ZAHID ABBAS 🇮🇳 (@abbaszahid24) August 24, 2020